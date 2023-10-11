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        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest

        ORDU'nunKumru ilçesinde, hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan Irak uyruklu F.A.J.A. (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:40
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        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
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        ORDU'nunKumru ilçesinde, hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan Irak uyruklu F.A.J.A. (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hakkında yakalama kararı olan Irak uyruklu F.A.J.A, Yeniakçaalan Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen F.A.J.A., işlemlerinin ardından adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen F.A.J.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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