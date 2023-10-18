Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 4'e çıktı ORDU'nunAkkuş ilçesinde bir yakınlarının nişanından dönen ailenin otomobiliyle TIR´ın kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan Abdurrahman Tonkal (8) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kazada ölen otomobil sürücüsü Samet (22) ile babası Mustafa (56), annesi Güllü Kocakoç (50) ve yeğeni Abdurrahman Tonkal toprağa verildi.

ORDU'nunAkkuş ilçesinde bir yakınlarının nişanından dönen ailenin otomobiliyle TIR´ın kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan Abdurrahman Tonkal (8) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kazada ölen otomobil sürücüsü Samet (22) ile babası Mustafa (56), annesi Güllü Kocakoç (50) ve yeğeni Abdurrahman Tonkal toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi. İstanbul'da bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra memleketleri Ordu'ya dönmek için yola çıkan Samet Kocakoç yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, sisli havada ve virajlı yolda Necmi Şeker (42) yönetimindeki 52 ACA 224 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Samet ile yanındaki babası Mustafa ve annesi Güllü Kocakoç hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ABDURRAHMAN DA KURTARILAMADI

Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un torunları Abdurrahman Tonkal, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tonkal, burada doktorların tüm çabalarına karşın bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını yitirdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün, kazada hayatını kaybeden Mustafa ve Güllü Kocakoç çifti ile oğulları Samet Kocakoç ve torunları Abdurrahman Tonkal'ın cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Kuççuvaz Mahallesi'ne götürüldü. Karamancık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, aynı mahalledeki Göçyeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Necmi Şeker, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şeker, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.