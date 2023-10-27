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        OGU Havalimanı´nda, denize acil iniş yapan uçağa müdahale tatbikatı

        ORDU-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı´nda `Acil Durum ve Ateşli Yangın´ tatbikatı nefes kesti. Ekipler, senaryo gereği denize acil iniş yapan gövde yangını olan uçağa müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:05
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        OGU Havalimanı´nda, denize acil iniş yapan uçağa müdahale tatbikatı
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        ORDU-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı´nda `Acil Durum ve Ateşli Yangın´ tatbikatı nefes kesti. Ekipler, senaryo gereği denize acil iniş yapan gövde yangını olan uçağa müdahale etti.

        Dünyanın 3´üncü, Avrupa´nın ve Türkiye´nin ilk deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı´nda `Acil Durum ve Ateşli Yangın´ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ordu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, havalimanının Hava Aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme (ARFF) ekiplerinin yanı sına itfaiye ve sağlık personelleri olmak üzere 110 kişi katıldı.

        Tatbikat senaryosu gereği deniz üzerine gövde yangını olan bir uçak acil iniş gerçekleştireceği için, sal üzerine yerleştirilen tavalarda denize atık bırakılmayacak şekilde ateş yakıldı. Yine senaryo gereği 12 yolcu ve 3 mürettebat taşıyan özel bir uçak kırıma uğradığından 12 kazazede canlı olarak suda kurtarılmayı bekledi. Olaya ilk müdahale ARFF ekibine ait kurtarma botu ile yapıldı. Bot üzerindeki motopomptan deniz suyu kullanılarak yangın söndürülürken, botta yer alan yüzer kişilik can sallarından biri suya bırakılarak açıldı ve 11 kazazede bu can salına alındı. 1 kazazedenin açığa sürüklendiği, 3 kazazedenin boğulduğu bilgisi üzerine boğulan kazazedeler için dalgıç ekipler, açığa sürüklenen kazazede için de Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Ordu Deniz Liman Emniyet Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri üç ayrı noktada üç temsili cesede ulaşıp sudan çıkarırken, açığa sürüklenen kazazede ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından yeri tespit edilerek kurtarılma işlemi gerçekleştirildi. Tatbikat, senaryo gereği yaralı olan kazazedeler havalimanı bot iskele kapısında kurulan triyaj alanında sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından sona erdi.

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