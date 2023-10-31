Ordu'da KYK yurdundaki asansörde 4 öğrenci mahsur kaldı (2)

'ASANSÖRÜNHALATLARIKOPMADI'

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki KYK yurdunda 4 kız öğrencinin asansörde mahsur kalması ile ilgili Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Asansörün halatlarının kopmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2023 Pazartesi saat 21:21´de Fatsa Kız Öğrenci Yurdu 5'inci katta dört tane kız öğrencimiz asansöre binmiş 21:27´de 5'inci katta asansörden inmişlerdir. Öğrencilerle yurt psikoloğu eşliğinde yapılan dinlemede 5'inci kattan 4'üncü kata düştükleri ve sonra arkadaşlarının 5'inci kata tekrar çağırmaları ile asansörden çıktıklarını belirtmişlerdir. 5'inci kat koridor kamera görüntüleri izlendiğinde asansöre binip 5'inci katta asansörden çıktıları görülmektedir. 4'üncü kat kamera görüntüsünde asansörün kapısının açılmadığı görülmektedir. Dolayısla asansörün 4'üncü kata düştüğü ile ilgili somut bir delil bulunamamıştır. Olayın hemen ardından güvenlik görevlisi asansörü giriş kata çağırdığı ve asansörün çalıştığı giriş kat güvenlik kamerası görüntüsünden görülmektedir. Asansörün son bakımı, yetkili firma tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılmış olup, asansörün zemine çakılması, halat kopması ile ilgili hiçbir durum söz konusu değildir."