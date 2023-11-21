Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kar manzaraları

        ORDU'nunyüksekkesimlerinde kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kar manzaraları
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nunyüksekkesimlerinde kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. 

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylalar ve mesire alanları, beyaza büründü. Akkuş ilçesindeki 1300 rakımlı Kertil Mesire Alanı ile 1500 rakımlı Argan Yaylası'nda, güzel görüntüler oluştu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler, Avrupa şampiyonu boksör Gamze Soğuks...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler, Avrupa şampiyonu boksör Gamze Soğuks...
        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü
        Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü
        Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de balık stoklarımızda çöküş var
        Prof. Dr. Aydın: Karadeniz´de balık stoklarımızda çöküş var
        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırl...
        Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Genç, öğrencilerle yurt mutfağında yemek hazırl...