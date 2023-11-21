Ordu'da kar manzaraları

ORDU'nunyüksekkesimlerinde kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylalar ve mesire alanları, beyaza büründü. Akkuş ilçesindeki 1300 rakımlı Kertil Mesire Alanı ile 1500 rakımlı Argan Yaylası'nda, güzel görüntüler oluştu.