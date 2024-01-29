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        Ordu'da ahşap ev küle döndü; görme engelli öldü

        ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:50
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        Ordu'da ahşap ev küle döndü; görme engelli öldü
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        ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55), hayatını kaybetti.

        Gölköy ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Mevlide Karabulut yangını fark edip, dışarı çıkarken; görme engelli oğlu Ramazan Karabulut evde mahsur kaldı. Alevler tüm evi sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın 2 saatlik çalışma ile söndürülürken, Ramazan Karabulut'un cenazesine ulaşıldı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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