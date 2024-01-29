Ordu'da ahşap ev küle döndü; görme engelli öldü
ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55), hayatını kaybetti.
ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55), hayatını kaybetti.
Gölköy ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Mevlide Karabulut yangını fark edip, dışarı çıkarken; görme engelli oğlu Ramazan Karabulut evde mahsur kaldı. Alevler tüm evi sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın 2 saatlik çalışma ile söndürülürken, Ramazan Karabulut'un cenazesine ulaşıldı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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