Ordu'da ahşap ev küle döndü; görme engelli öldü

ORDU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında görme engelli Ramazan Karabulut (55), hayatını kaybetti.

Gölköy ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Mevlide Karabulut yangını fark edip, dışarı çıkarken; görme engelli oğlu Ramazan Karabulut evde mahsur kaldı. Alevler tüm evi sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın 2 saatlik çalışma ile söndürülürken, Ramazan Karabulut'un cenazesine ulaşıldı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.