Su parkında akıma kapılan 8 yaşındaki Elif Naz'ı kurtarmak isterken öldü

ORDU'nun Perşembe ilçesinde su parkında akıma kapılan Elif Naz Derdiyokoğlu (8) ile onu kurtarmaya çalışan işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay, kurtarılamadı.

Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, Elif Naz'ı kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, Derdiyokoğlu ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.