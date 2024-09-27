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        Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

        ORDU'un Çaybaşı ilçesinde Ali Bulut (23) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:55
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        Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
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        ORDU'un Çaybaşı ilçesinde Ali Bulut (23) evinde ölü bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 1 yıl önce memur olarak göreve başladığı belirtilen Bulut'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

        Çaybaşı ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün akşam Ali Bulut, eve gelen arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ali Bulut'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiğini belirledi. Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurdunda büyüdüğü, 1 yıl önce görevine başladığı belirtildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Bulut’un cenazesi, Çaybaşı Merkez Camisi’ne getirildi. Bulut'un cenazesine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan ve mesai arkadaşları katıldı. Bulut’un cenazesi Çaybaşı Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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