Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Öte yandan Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurdunda büyüdüğü, 1 yıl önce görevine başladığı belirtildi.

Çaybaşı ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün akşam Ali Bulut, eve gelen arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ali Bulut'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiğini belirledi. Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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