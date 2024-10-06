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        Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        ORDU'nun Aybastı ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 6 yaşındaki Kağan Kırca (6) hayatını kaybetti, Handenur (5), Emirhan (11) ve Egehan Kırca (9) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:30
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        Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        ORDU’nun Aybastı ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 6 yaşındaki Kağan Kırca (6) hayatını kaybetti, Handenur (5), Emirhan (11) ve Egehan Kırca (9) yaralandı.

        Kaza, bu akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin Sayköprü mevkisinde İdris Kırca yönetimindeki patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada patpatın kasasında bulunan çocuklar devrilmenin etkisiyle yola savruldu. Patpat kasasından düşen çocuklardan Kağan Kırca olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çocuklardan Handenur Kırca, Emirhan Kırca ve Egehan Kırca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Handenur Kırca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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