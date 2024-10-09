Kamyondaki tomruklar otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

ORDU’nun Fatsa ilçesinde karşı yönden gelen kamyondan düşen tomrukların altında kalan otomobilin sürücüsü Yusuf Dikme (35), hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesi Düğünlük Mahallesi’nde meydana geldi. D.S. yönetimindeki 60 NP 388 plakalı kamyonun bağlantı halatları kopunca üzerinde yüklü tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı 52 EY 155 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil fındık bahçesine savrulurken, tomruklar da üzerine yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Dikme’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Dikme’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Dikme’nin, Fatsa'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.