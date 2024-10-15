'Teo', sahibinin mezarının başından ayrılmadı

İSTANBUL'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Devrim Kaynar’ın (42) köpeği Teo, sahibinin toprağa verildiği Ordu’daki mezarının başından ayrılmadı.

İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Devrim Kaynar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaynar, 12 Ekim'de memleketi Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'nde toprağa verildi. 3 yıldır sahibi olduğu 'Teo' isimli köpeği de Kaynar'ın mezarının başından bir an olsun ayrılmadı. Cenazede 'Teo'nun sahibinin mezarının başına gelip yattığı anlar, çevredekileri de etkiledi.