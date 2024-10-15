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        'Teo', sahibinin mezarının başından ayrılmadı

        İSTANBUL'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Devrim Kaynar'ın (42) köpeği Teo, sahibinin toprağa verildiği Ordu'daki mezarının başından ayrılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:40
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        'Teo', sahibinin mezarının başından ayrılmadı
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        İSTANBUL'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Devrim Kaynar’ın (42) köpeği Teo, sahibinin toprağa verildiği Ordu’daki mezarının başından ayrılmadı.

        İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Devrim Kaynar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaynar, 12 Ekim'de memleketi Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'nde toprağa verildi. 3 yıldır sahibi olduğu 'Teo' isimli köpeği de Kaynar'ın mezarının başından bir an olsun ayrılmadı. Cenazede 'Teo'nun sahibinin mezarının başına gelip yattığı anlar, çevredekileri de etkiledi.

        Devrim Kaynar'ın akrabası ve Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Devrim Hoca, dayımın kızı. İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Tatil ve izin dönemlerinde köyüne gelir, çok sevdiği Teo ile vakit geçirirdi. Köpeği Teo, mezarın başucuna gelip yatıp gözyaşı döktü. Cenaze tabuttan indirilip mezara girene kadar ve hatta sonrasında bile Teo, bir an olsun buradan ayrılmadı. Bu anları görünce hepimiz çok duygulandık. Hala mezarının bulunduğu bölgede dolaşıyor" dedi.

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