Okul bahçesinde Miray'ın ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi

ORDU'da okul bahçesinde 7 yaşındaki Miray Arslan'a cip ile çarparak ölümüne neden olup, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmen Banu Kaya, sanık avukatı ve savcının itirazları üzerine tahliye edildi.

Kaza, 2 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı cip, Uyum Haftası için okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Tutuklanan Banu Kaya hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TAHLİYE ÇIKTI Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Banu Kaya, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Banu Kaya'nın cezasına ilişkin Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanık avukatı ve savcı tarafından ayrı ayrı itirazlar yapıldı. İtirazlar sonucu mahkeme heyeti, Banu Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. 'ÇOCUĞUMUZU OKULDAN CENAZEYESİYLE GERİ ALDIK'

Tahliye kararına tepki gösteren Miray'ın babası Yakup Arslan, "Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sevinçle Gazi İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Çocuğumuzun ve ailesi olarak bizlerin sevinci çok kısa sürdü. Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık. Çocuğumuzun ölümüne aynı okulda görevli bir öğretmenin sebep olması bizlerin acısını daha da katladı. Çocuğumuzun ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporu ile sabittir. Sanık hakkında Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkemece sanık olası kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delillere rağmen, avukatlarımızın buna dair tüm talepleri reddedilerek, sanık hakkında taksirle ölüme sebep olmaktan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle, daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen, bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır" dedi.