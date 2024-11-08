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        Ordu'da iş insanından 'haraç' isteyen şüphelilerden 2'si tutuklandı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir iş insanını tehdit ederek haraç isteyen ve organize suç kapsamında aranan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:25
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        Ordu'da iş insanından 'haraç' isteyen şüphelilerden 2'si tutuklandı
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir iş insanını tehdit ederek haraç isteyen ve organize suç kapsamında aranan Y.Y. (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B. (35), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y. (44) ve C.A. (32), tutuklandı.

        ​Olay 6 Kasım’da meydana geldi. Altınordu ilçesindeki bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla aranan Y.Y., C.A., M.Y. ve A.Y.B.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Altınordu ile Fatsa ilçelerindeki iş yerleri ve ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 157 adet 9x19 mm fişek ve 17 adet 7x65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Kasım’da adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda, şüphelilerden M.Y.  ve A.Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve C.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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