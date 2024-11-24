Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        ORDU'nun Ünye ilçesindeki kuyumcu dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcu dükkanına silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU’nun Ünye ilçesindeki kuyumcu dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Polis ekipleri, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında ilçenin Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Sandıkçı’ya ait kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı düzenlenen iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede kuyumcu dükkanına 5 el ateş edildiğini tespit etti.

        Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak, hedeflerini açıkladı
        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak, hedeflerini açıkladı
        Azerbaycanlı kadın mühendis arıcılıkta uzmanlaşmak için Ordu'yu tercih etti
        Azerbaycanlı kadın mühendis arıcılıkta uzmanlaşmak için Ordu'yu tercih etti
        Liseli, tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
        Liseli, tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
        Ordu'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklan...
        Ordu'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklan...
        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Ordu'da akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret
        Ordu Valisi Erol'dan öğretmenlere ziyaret