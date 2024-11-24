Kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

ORDU’nun Ünye ilçesindeki kuyumcu dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Polis ekipleri, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında ilçenin Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Sandıkçı’ya ait kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı düzenlenen iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede kuyumcu dükkanına 5 el ateş edildiğini tespit etti.