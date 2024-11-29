Gazdan etkilenen aynı aileden 3 kişi, hastanelik oldu

ORDU'da kombi arızası sonucu eve sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Kasım T. (67), eşi Remziye T. (66) ve oğulları Fırat T. (32) hastaneye kaldırıldı.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Nergiz Sokak'ta oturan Kasım T., yoğun gaz kokusu ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Adrese polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, giriş kattaki kombinin arıza yaptığını, tahliye borusundan içeriye karbonmonoksit sızdırdığını tespit etti. Ekipler, gaz bağlantı vanalarını kapatıp, evdekileri tahliye etti. Gazdan etkilenen Kasım T., eşi Remziye T. ile oğulları Fırat T., ambulansla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.