Fabrikada ütü kazanını tamir ederken akıma kapılan işçi öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde fabrikada buharlı ütü kazanını tamir ederken elektrik akımına kapılan tekstil işçisi Zihni Özgan (29), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Zihni Özgan, bozulan buharlı ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.