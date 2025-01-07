Fabrikada ütü kazanını tamir ederken akıma kapılan işçi öldü
ORDU'nun Fatsa ilçesinde fabrikada buharlı ütü kazanını tamir ederken elektrik akımına kapılan tekstil işçisi Zihni Özgan (29), yaşamını yitirdi.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde fabrikada buharlı ütü kazanını tamir ederken elektrik akımına kapılan tekstil işçisi Zihni Özgan (29), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Zihni Özgan, bozulan buharlı ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.