Yola çıkan yaya, kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

ORDU'da, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada yaya Mevlüt Hızlı (96) ile İsmail Bulmuş hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi’nde meydana geldi. Sefaköy mevkiinde Mevlüt Hızlı, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada karşı yönlerde seyir halinde olan Mahmut Ali Baştepe (55) yönetimindeki 52 ABD 398 ve İbrahim Bulmuş (63) yönetimindeki 52 AUU 256 plakalı hafif ticari araçlar, sürücülerden biri Hızlı’ya çarpmamak için manevra yapınca çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Mevlüt Hızlı ile 52 AUU 256 plakalı araçtaki İsmail Bulmuş’un (56) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan İbrahim Öztop (41), Nadir Kızılot (28), Mahmut Ali Baştepe (55), Zafer Bulmuş (29) ve İbrahim Bulmuş (63), Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.