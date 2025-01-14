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        Köpek Kaju, yamaç paraşütüyle uçtu

        ORDU'da, yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin (45), 'Kaju' adlı köpek ve sahibiyle gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerası ile kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:30
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        Köpek Kaju, yamaç paraşütüyle uçtu
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        ORDU'da, yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin (45), 'Kaju' adlı köpek ve sahibiyle gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerası ile kaydetti.

        Yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin, Kaju isimli köpek ve sahibiyle birlikte, Altınordu ilçesinde 530 rakımlı Boztepe'ye çıktı. Şahin, Boztepe'deki atlayış pistinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kaju'yu kucağında tutan sahibiyle birlikte havalandı. Şahin, Kaju'nun yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadığı anları ise aksiyon kamerasıyla kaydetti.

        Yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin, ilk kez bir köpekle uçtuğunu söyleyerek, "12 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Bu çok farklı bir deneyim oldu. Kaju, uçuş sırasında hiç zorluk çıkarmadı ve sakin davrandı. Onun için de değişik bir deneyim oldu” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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