Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapis cezası

ORDU'daavlandıkları sırada iddiaya göre yanlışlıkla vurduğu arkadaşı Cengizhan Karacı'nın (16) ölümüne neden olan D.D. (16), ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde avlanan Cengizhan Karacı, iddiaya göre yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcının talimatı sonrası D.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.