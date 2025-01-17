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        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapis cezası

        ORDU'daavlandıkları sırada iddiaya göre yanlışlıkla vurduğu arkadaşı Cengizhan Karacı'nın (16) ölümüne neden olan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:05
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        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapis cezası
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        ORDU'daavlandıkları sırada iddiaya göre yanlışlıkla vurduğu arkadaşı Cengizhan Karacı'nın (16) ölümüne neden olan D.D. (16), ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Olay, 15 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde avlanan Cengizhan Karacı, iddiaya göre yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcının talimatı sonrası D.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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