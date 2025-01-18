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        Denize en yakın kayak merkezinde 'sömestir tatili' yoğunluğu

        TÜRKİYE'nindenize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı'nda, sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:45
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        Denize en yakın kayak merkezinde 'sömestir tatili' yoğunluğu
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        TÜRKİYE'nindenize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı'nda, sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi, okulların kapanmasının ardından tatilciler ile doldu. Kayak merkezindeki pistlerde yoğunluk yaşanırken, bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan, Çambaşı Kayak Merkezi'nin tercih edilen tesislerden birisi olduğunu belirterek, "Kış sezonunun başlangıcından itibaren yoğunluk var. Otellerin doluluk oranı bazılarının yüzde 100, bazılarının ise yüzde 90 civarında. Bu oranın altında konaklama tesisimiz şu an yok. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer yetkililere ve kayakseverlere, camia adına teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada, böyle bir tesisin olması çok önemli. Sömestir tatiline yönelik programlar da yapıyoruz ve belirli yaş grupları için kayak eğitimleri veriyoruz" dedi.

        'KEYİF ALIYORUZ'

        Kayak yapmak için Giresun'dan geldiğini söyleyen Alperi Begüm Navgasın (26), daha önce de geldiği tesisin Karadeniz'de bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Çambaşı'na günübirlik geldiğini belirten Navgasın, "Burada manzara çok güzel. Görsel olarak da keyif alıyoruz. Bir sıkıntı da yaşamadık, çok şükür" dedi. 8'inci sınıf öğrencisi Beril Ece Çarkçı (14) da okul tatilini değerlendirmek için tesislere geldiğini belirterek, "Bu ilk kayak deneyimim. Eğleniyorum ve mutluyum. Buranın doğasını çok güzel buluyorum. Zaten buralı olduğum için de burayı ayrı bir seviyorum" diye konuştu.

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