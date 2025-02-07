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        Ordu'da eğitime kar engeli

        ORDU Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:15
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        Ordu'da eğitime kar engeli
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        ORDU Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak 1 gün ara verildi.

        Öte yandan Ordu’da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile birlikte şehrin seyir terası olarak nitelendirilen 530 rakımlı Boztepe beyaza büründü. Boztepe'de çoğu kişi kar yağışı eşliğinde fotoğraf çekip, kar topu oynadı. Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar ise aileleriyle birlikte kardan adam yapıp eğlendi. Kar yağışından dolayı mutlu olduğunu belirten lise öğrencisi Arda Arıkçı (17), “Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Kar yağışı başlayınca arkadaşlarımızla beraber Boztepe’ye çıktık. Poşetle kayıyoruz, kartopu oynuyoruz. Çok keyifli zaman geçiriyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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