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        Evinin önünde kar banyosu yaptı

        ORDU'da Şinasi Duman (65), evinin önünde 40 santimetre karda 'kar banyosu' yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:50
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        Evinin önünde kar banyosu yaptı
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        ORDU’da Şinasi Duman (65), evinin önünde 40 santimetre karda ‘kar banyosu’ yaptı.

        Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi’nde yaşayan Şinasi Duman, her yıl geleneksel hale getirdiği ‘kar banyosu’nu bu yıl da yaptı. 40 santimi bulan kar kalınlığını fırsat bilen Duman, evinin önünde, yarı çıplak karın içine girdi. Soğuğa aldırmayan Duman, “Her yıl kar yağdığında bunu yapıyorum. Kendimi daha dinç ve enerjik hissediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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