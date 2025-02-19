Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü

        ORDU'da etkili olan kar yağışı, kentin doğal seyir terası konumundaki Boztepe'yi beyaz örtüyle kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü
        ABONE OL

        ORDU'da etkili olan kar yağışı, kentin doğal seyir terası konumundaki Boztepe'yi beyaz örtüyle kapladı. Okulların da tatil olmasıyla 530 rakımlı Boztepe'ye çıkanlar, karın keyfini çıkardı.

        Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile şehrin seyir terası olarak nitelendirilen Boztepe, beyaza büründü. Kentte 10 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okulların 1 gün tatil edilmesiyle Boztepe'ye çıkan çok sayıdaki kişi, kar topu oynayıp, fotoğraf da çektirdi. Çocuklar ise aileleriyle kardan adam yaptı.

        'HER YER BEMBEYAZ VE MASAL DİYARI GİBİ'

        Yağış sonrası eğlenmek için Boztepe'ye geldiklerini belirten lise öğrencisi Berat Türkmen (16), "Naylon poşetlerle kaydık. Kardan adam yaptık ve kartopu savaşı yaptık. Keyifli bir gün oldu. İnşallah kar yağışı biraz daha devam eder ve daha çok kar yağar" dedi.

        Ordu'da öğretmenlik yapan Dilara Çelik (22) ise "Ne zamandır bu kar yağışını bekliyoruz. Kar yağınca hemen buraya koştuk. Şu an her yer bembeyaz ve masal diyarı gibi çok güzel" diye konuştu.

        Tayfun Kartal (30) da yağıştan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Kızım ile eğlenmek için dışarı çıktık. Akşam daha fazla kar bekleniyor, yine gelmeyi düşünüyoruz. Kardan adam yaptık, kartopu oynadık ve güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

        Meteorolojinin hava tahminlerine göre, kent genelinde kar yağışının bugün ve yarın devam edebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!