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        Ordu'da okullara 'kar' tatili

        ORDU'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:51
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        Ordu'da okullara 'kar' tatili
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        ORDU’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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