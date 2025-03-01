Ordu'da otomobil, markete daldı; 3 yaralı

ORDU’nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, markete daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi. Mevlüt Kuru yönetimdeki 52 LG 407 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla markete daldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mevlüt Kuru ve eşi Fatma Kuru ile Kübra Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.