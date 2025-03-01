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        Ordu'da otomobil, markete daldı; 3 yaralı

        ORDU'nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, markete daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:10
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        Ordu'da otomobil, markete daldı; 3 yaralı
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        ORDU’nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, markete daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi. Mevlüt Kuru yönetimdeki 52 LG 407 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla markete daldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mevlüt Kuru ve eşi Fatma Kuru ile Kübra Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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