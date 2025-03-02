Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ORDU’nun Ünye ilçesinde otomobilin markete daldığı, 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde meydana geldi.

Önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için Mevlüt Kuru’nun ani manevra yaptığı 52 LG 407 plakalı otomobili markete daldı. Kazada, sürücü Mevlüt Kuru ile eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.