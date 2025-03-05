Ordu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay Atıcı (48) yönetimindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Daha sonra istinat duvarına çarpan beton mikseri, alt yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Tuncay Atıcı, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, devrilen beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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