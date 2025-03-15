Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Tamir ettiği patpat damperine boynu sıkıştı, hayatını kaybetti

        ORDU'da 'patpat' diye tabir edilen tarım aracını tamir ederken, boynu dampere sıkışan Yusuf İslam Aydın (24), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tamir ettiği patpat damperine boynu sıkıştı, hayatını kaybetti
        ABONE OL

        ORDU’da ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracını tamir ederken, boynu dampere sıkışan Yusuf İslam Aydın (24), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Perşembe ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf İslam Aydın, kendisine ait ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını tamir ederken boynu damper kısmına sıkışıp yaralandı. Ailesinin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü

        Benzer Haberler

        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi haya...
        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi haya...
        Ünye'de "Tıbbın Sanata Yansıması" resim sergisi açıldı
        Ünye'de "Tıbbın Sanata Yansıması" resim sergisi açıldı
        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı
        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı
        'İki Şehir, Bir Sofra' iftarına 2 bin kişi katıldı
        'İki Şehir, Bir Sofra' iftarına 2 bin kişi katıldı
        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Ordu'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi y...
        Ordu'da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi y...