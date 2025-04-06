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        Kamyonuna çakar lamba takan şoföre 138 bin lira ceza

        ORDU'da, yetkisiz 'çakar lamba' kullandığı tespit edilen kamyon şoförüne 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı, araç da geçici olarak trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:10
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        Kamyonuna çakar lamba takan şoföre 138 bin lira ceza
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        ORDU’da, yetkisiz ‘çakar lamba’ kullandığı tespit edilen kamyon şoförüne 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı, araç da geçici olarak trafikten menedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma timleri, Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde bir kamyonu durdurdu. Yetkisiz çakar lamba ve ses yayın cihazı kullandığı belirlenen kamyon şoförüne ‘Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kamyon trafikten 30 gün menedilip, şoförün ehliyetine de 30 gün el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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