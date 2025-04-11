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        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi

        ORDU'da çalıştığı çöp ayrıştırma tesisinde makineye kapılan Soner Altun (26) bugün toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:40
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        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi
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        ORDU’da çalıştığı çöp ayrıştırma tesisinde makineye kapılan Soner Altun (26) bugün toprağa verildi.

        Olay, dün Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Altun, çalıştığı tesiste çöp ayrıştırma makinesinin içine girdi. Makinede temizlik yapan Altun, bir anda çalışan makineye kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Soner Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ordu Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Altun’un cenazesi, Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Soner Altun için Karakışla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, anne Zekiye ile baba Muammer Altun'a başsağlığı diledi. Altun'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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