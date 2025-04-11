Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi

Ordu Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Altun’un cenazesi, Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Soner Altun için Karakışla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, anne Zekiye ile baba Muammer Altun'a başsağlığı diledi. Altun'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

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