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        LNG yüklü tankerdeki gaz kaçağı korkuttu

        ORDU'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tankerdeki gaz sızıntısı korkuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:45
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        LNG yüklü tankerdeki gaz kaçağı korkuttu
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        ORDU’da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tankerdeki gaz sızıntısı korkuttu. Tankerin bulunduğu yol güvenlik amaçlı trafiğe kapatılırken yapılan incelemede gaz sızıntısının doğal olduğu, tanker içerisinde basınç oluşmaması için belirli aralıklarla bu sızıntı işleminin tekrarlandığı belirlendi.

        Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ordu’dan Samsun istikametine ilerleyen Ali Osman Fidan idaresindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı olduğunu gören ve kokuyu alan vatandaşlar endişelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz firmasına bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerince, tanker Kumbaşı Mahallesi’nde durduruldu. Ayrıca, bölgede güvenlik önlemleri alınarak, yol ulaşıma kapatıldı. Tankerde yapılan incelemelerin ardından gaz sızıntısının doğal olduğu, tanker içerisinde basınç oluşmaması için belirli aralıklarla bu sızıntı işleminin tekrarlandığı belirlendi. Gaz kaçağının tehlikeli bir durum oluşturmadığı tespit edildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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