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        Tek teker üstünde giden motosiklet sürücüsüne ceza uygulanıp ehliyetine 2 süreyle el konuldu

        ORDU'da motosikletini tek teker üzerinde kullanıp, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:35
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        Tek teker üstünde giden motosiklet sürücüsüne ceza uygulanıp ehliyetine 2 süreyle el konuldu
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        ORDU’da motosikletini tek teker üzerinde kullanıp, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 17 Nisan’da bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerce tespit edilen motosiklet sürücüsü K.G.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, ‘Kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, kişileri korkutmak/şaşırtmak suretiyle saygısızca araç sürmek’, ‘Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak’, ‘Ardı ardına şerit değiştirmek’ ve ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak’ maddelerinden işlem yapıldı.

        Motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ehliyeti de 2 ay süreyle geri alındı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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