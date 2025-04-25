Çarpışan 2 otomobilden 1'i markete girdi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi’nde meydana geldi. M.Ü. yönetimindeki 52 ADE O70 plakalı otomobil ile İ.O. idaresindeki 52 AEP 355 plakalı otomobil, çarpıştı. M.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, marketin girişine daldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüleri yara almadan kurtulurken, olay sırasında markette kimsenin bulunmadığı belirtildi. Otomobil, vinçle marketin giriş kısmından kaldırıldı.

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