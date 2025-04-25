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        Çarpışan 2 otomobilden 1'i markete girdi

        ORDU'da, çarpışan 2 otomobilden 1'inin marketin girişine daldığı kazada, yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:10
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        Çarpışan 2 otomobilden 1'i markete girdi
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        ORDU'da, çarpışan 2 otomobilden 1'inin marketin girişine daldığı kazada, yaralanan olmadı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi’nde meydana geldi. M.Ü. yönetimindeki 52 ADE O70 plakalı otomobil ile İ.O. idaresindeki 52 AEP 355 plakalı otomobil, çarpıştı. M.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, marketin girişine daldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüleri yara almadan kurtulurken, olay sırasında markette kimsenin bulunmadığı belirtildi. Otomobil, vinçle marketin giriş kısmından kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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