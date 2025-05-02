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        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        ORDU'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı (44), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:40
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        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        ORDU'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı (44), yaşamını yitirdi. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Yıldızlı yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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