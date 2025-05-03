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        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)

        ARAMALARYARIN DEVAM EDECEKOrdu'da Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, kayıp Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmalarına yarın devam edileceğini söyleyerek, "Perşembe günü akşam saat 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:55
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        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
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        ARAMALARYARIN DEVAM EDECEK

        Ordu'da Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, kayıp Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmalarına yarın devam edileceğini söyleyerek, "Perşembe günü akşam saat 23.00'den beri alandayız. Hem AFAD, hem itfaiye, jandarma ekibimiz, emniyet güçlerimiz, gönüllü ekipler, kaybolan 2 arkadaşımızı 3 gündür arıyoruz. Tabii bugün kız kardeşimizin cesedine ulaşıldı. Tahmin ettiğimiz yerden itibaren yaklaşık 700-800 metrelik mesafede sürüklenmiş. Tabii kanyon, böyle düz bir kanyon değil. O kanyonların, kayalıkların altında yaklaşık 12-13 metre, 15 metre derinlikler olan yerler var. 3 gündür alandayız. İnşallah yarın saat 09.00’dan sonra tekrar diğer kardeşimiz için arama ve kurtarma ekibimiz çalışmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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