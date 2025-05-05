Kanyonda cansız bedenlerine ulaşılan Süleyman ile Gizem toprağa verildi

ORDU'da kayıp olarak aranırken Küpkaya Kanyonu'nda birer gün arayla cansız bedenleri bulunan Gizem Sinanoğlu (25) memleketi Kastamonu’da, Süleyman Erdoğan (35) ise Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

Ordu’nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi’nde oturan Süleyman Erdoğan ve arkadaşı Gizem Sinanoğlu 30 Nisan’da kayboldu. Yakınların Erdoğan ve Sinanoğlu’na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada 2 Mayıs akşamı Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Ancak Erdoğan ve Sinanoğlu’na ulaşamadı. Yapılan aramalarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve deniz polisi tarafından 3 Mayıs günü Gizem Sinanoğlu’nun Küpkaya Kanyonu’nda, 5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Dün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu ise dün memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı.