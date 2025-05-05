Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kanyonda cansız bedenlerine ulaşılan Süleyman ile Gizem toprağa verildi

        ORDU'da kayıp olarak aranırken Küpkaya Kanyonu'nda birer gün arayla cansız bedenleri bulunan Gizem Sinanoğlu (25) memleketi Kastamonu'da, Süleyman Erdoğan (35) ise Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanyonda cansız bedenlerine ulaşılan Süleyman ile Gizem toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU'da kayıp olarak aranırken Küpkaya Kanyonu'nda birer gün arayla cansız bedenleri bulunan Gizem Sinanoğlu (25) memleketi Kastamonu’da, Süleyman Erdoğan (35) ise Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

        Ordu’nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi’nde oturan Süleyman Erdoğan ve arkadaşı Gizem Sinanoğlu 30 Nisan’da kayboldu. Yakınların Erdoğan ve Sinanoğlu’na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada 2 Mayıs akşamı Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Ancak Erdoğan ve Sinanoğlu’na ulaşamadı. Yapılan aramalarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve deniz polisi tarafından 3 Mayıs günü Gizem Sinanoğlu’nun Küpkaya Kanyonu’nda, 5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Dün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu ise dün memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı.

        Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan’nın cenazesi bugün Yenisayaca Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahallede aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Ordu'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Süleyman Erdoğan toprağ...
        Ordu'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Süleyman Erdoğan toprağ...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı
        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı