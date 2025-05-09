Jandarma, nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada, yediği çikolatanın bir parçası nefes borusuna kaçan küçük çocuk, nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden nöbetçi Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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