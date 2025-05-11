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        45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örüyor

        ORDU'da, 16 yaşından bu yana dikenli sarmaşıklardan ördüğü balık sepetlerini satarak geçimini sağlayan Turgut Özcan (61), "45 yıldır balık sepeti örüyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:51
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        45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örüyor
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        ORDU'da, 16 yaşından bu yana dikenli sarmaşıklardan ördüğü balık sepetlerini satarak geçimini sağlayan Turgut Özcan (61), “45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” dedi.

        Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turgut Özcan, 45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örerek geçimini sağlıyor. Günde bir sepet ören Özcan, ördüğü sepetlere il dışından bile talep olduğunu belirterek, “Bu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendim. Dağlık bölgelere gidip, orada kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesiyorum. Dikenleri kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum. Daha sonra kuruyan bu sarmaşıkları yağmurda dışarıda bırakıyorum. Yağmur yağdıkça ıslanan kuru sarmaşıklar bu sayede gevşiyor. Ana malzememiz hazır duruma gelince, balık sepetini örmeye başlıyorum. Önce balık sepetinin boru kısmını örmeye başlıyorum ve diğer kısımlar buna göre şekilleniyor. Bu sepetler, çok eskiden beri balık yakalamak için kullanılır. Balık sepetinin çalışma mantığı da çok basittir. Balıkların sepete girmesi için, sepetin giriş kısmına ve içine kuru ekmek parçaları koymanız gerekiyor. Daha sonra ise sepetin suda batması için içine taş koyarak ağırlık oluşturmalısınız. Akşam üstü balık sepetini suya bu şekilde atıp, sabah çıkardığınızda içinde balıkların olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

        Öte yandan, balık sepeti örme geleneğinin, endüstriyel üretime yenik düştüğünü belirten Özcan, “Şimdi bu sepetleri çelik veya sert plastik kullanarak fabrikalarda seri üretim yapıyorlar. Fileden bile yapılanlar var. Balıkçıların çoğu artık bunları tercih ediyor. Eski usul balık sepeti örme geleneği maalesef yok oluyor. 45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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