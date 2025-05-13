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        Hemşire çiftin SMA hastası bebekleri için 'Hemşireler Günü'nde kampanya

        ORDU'nun Ünye ilçesinde yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi olarak görev yapan Merve Çetinöz (30) çifti, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri 'Gökçe Zeren' için 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde destek isteyip valilik onaylı kampanya başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:43
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        Hemşire çiftin SMA hastası bebekleri için 'Hemşireler Günü'nde kampanya
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        ORDU’nun Ünye ilçesinde yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi olarak görev yapan Merve Çetinöz (30) çifti, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri ‘Gökçe Zeren’ için 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde destek isteyip valilik onaylı kampanya başlattı.

        Ünye Devlet Hastanesi’nde sekiz yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, 2020’de evlendi. Çiftin, 2021’de ilk çocukları İdil Ece (4), 14 Mart’ta da ikinci çocukları Gökçe Zeren dünyaya geldi. Gökçe Zeren bebeğe alınan topuk kanından SMA Tip-1 tanısı konuldu. Sonrasında yapılan tetkiklerle birlikte konulan tanı kesinleşti. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde yurt genelinde Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı.

        ‘ZORLU BİR MÜCADELEYE BAŞLADIK’

        Babası Furkan Çetinöz, yardım beklediklerini belirterek, “Bizler şifa dağıtan elleriz. Şimdi çocuğumuz için bizim şifaya ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi. Maliyetleri çok yüksek. Umarım, valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu yardım kampanyasında başarılı oluruz. Bebeğimizin diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüdüğünü, koştuğunu ve oynadığını görürüz. Kızımız şu an 2 aylık. Biz bu tedaviyi 6 aylık olmadan almasını umut ediyoruz. İlk 6 ay içerisinde bir semptom gelişmez ise ve biz bu tedaviyi alabilirsek bebeğimiz, normal çocuklar gibi olacak. Bu tedavi için zorlu bir mücadeleye başladık. Ayrıca sosyal medyada ‘sma.gokceyeumutol’ adında bir sayfa açtık. Yardımcı olmak isteyenler bize bu sayfadan da ulaşabilir, iletişim kurabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

        ‘TEDAVİ İÇİN 70 MİLYON TL GEREKİYOR’

        Annesi Merve Çetinöz de, “Bu tedaviyi almak için 70 milyon TL gerekiyor. Ne yazık ki bizim ekonomik gücümüz buna yetmiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eşim ve ben hemşireyiz. Sağlık camiasının büyük bir kitleye sahip olduğunu biliyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Sadece bu değil, çok çeşitli hastalıklar var. Ülkemizde iyi insanların olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bizi görmezden gelmeyin, yok saymayın. Bize yardım edin” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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