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        'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun eşi 'eziyet'ten tutuklandı

        ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın (20) eşi Cihan Ay (28), 'Eşe karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:15
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        'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun eşi 'eziyet'ten tutuklandı
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        ORDU’nun Çaybaşı ilçesinde ‘Anneler Günü’nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay’ın (20) eşi Cihan Ay (28), ‘Eşe karşı eziyet’ suçundan tutuklandı.

        Olay, 'Anneler Günü' olan 11 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay ve kayınvalidesi Kıymet Ay jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay’ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay’ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheliden Cihan Ay ‘Eşe karşı eziyet’ suçundan tutuklandı, Kıymet Ay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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