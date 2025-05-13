Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Erbaş: Kur'an dışında hiçbir kitaba baştan sona ezberlenmek nasip olmadı

        ORDU'da hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an'ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaş: Kur'an dışında hiçbir kitaba baştan sona ezberlenmek nasip olmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU’da hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur’an’ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur’an hafızı var. Sadece ülkemizde icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızımız var” dedi.

        Altınordu ilçesi Recep Kara Spor Salonu’nda İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan ve 452 hafıza icazet belgesi takdim eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızların ömrü boyunca insanları iyiliğe davet edeceklerini belirterek, “Bugün, 452 hafızımızın icazet merasimi vesilesi ile bir aradayız. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki, ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir’ demiştir. Cenabıhak, Kur’an-ı Kerim’i Peygamber Efendimize en büyük mucize olarak göndermiştir. Kur’an’ın dışında dünyada başka hiçbir kitaba başından sonuna bu şekilde ezberlenmek nasip olmamıştır. Dünyada ne Tevrat ne de İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur’an hafızı var. Sadece ülkemizde icazetnamesini almış ve hak etmiş 255 bin hafızımız var. Bir o kadar da icazetnamesiz olan hafızımız var. Nereden baksanız yarım milyon Kur’an hafızına sahip bir ülkeyiz çok şükür” dedi.

        “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda farklı unvanlarda görev yapan 150 bine yakın hocanın 50 bine yakını hamdolsun hafız, yani 3’te 1’i hafız. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mihraplarını, minberlerini, kürsülerini ya da Kur’an kurslarımızın sınıflarını hafızlığınız ile zenginleştireceksiniz” diyen Erbaş, şöyle konuştu:

        “Milli Eğitim Bakanlığı’nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, seçmeli Kur’an dersleri ve Peygamber Efendimizin hayatı dersleri. Sizler, ilahiyat fakültelerini bitirdikten sonra inşallah oralarda öğretmenlik yapacaksınız ya da akademisyen olarak ilahiyat fakültelerinde tefsir doçent ve profesörleri, hafız kelam ve hadis doçent ve profesörleri olacaksınız. Sizlerden bunu bekliyorum. Mademki bu kadar emek verdiniz, yıllarınızı Kur’an’ı hıfzetmeye ayırdınız, o zaman devam. Bir yerde bırakmak yok, sonuna kadar devam edeceksiniz. Bizim geçmiş ulemamız, alimlerimiz, ilme hafızlık ile başlarlardı. Baktığımız zaman 7 ve 8’inci yüzyıldan itibaren büyük alimlerimizin önce hafızlıklarını tamamlayıp, ondan sonra diğer ilimleri tahsil ettiklerini görürsünüz. O yüzden biz sizi çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. İstiyoruz ki hafızlığınızı ömrünüzün sonuna kadar milletimize ve toplumumuza doğru bilgiyi ve dini ulaştırmak için değerlendiriniz. Kanunun, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize verdiği görev, toplumu din konusunda aydınlatmak. İnanç, ibadet, ahlak gibi konularda doğru bilgi ile toplumu donatmak. Sizler, ömrünüz boyunca insanları hayra çağıracaksınız ve iyiliğe davet edeceksiniz.”

        İcazet törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hakan Timur ve hafızların yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da hafızlık icazet töreninde konuştu...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da hafızlık icazet töreninde konuştu...
        'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun eşi 'eziyet'ten tutuklandı
        'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun eşi 'eziyet'ten tutuklandı
        Hemşire çiftin SMA hastası bebekleri için 'Hemşireler Günü'nde kampanya
        Hemşire çiftin SMA hastası bebekleri için 'Hemşireler Günü'nde kampanya
        İnşaatta üzerine yük asansörü kabini düşen işçi hayatını kaybetti
        İnşaatta üzerine yük asansörü kabini düşen işçi hayatını kaybetti
        Ordu'da kafasına kum taşıma kovası düşen işçi hayatını kaybetti
        Ordu'da kafasına kum taşıma kovası düşen işçi hayatını kaybetti
        Ünye'de öğrencilerden "Sağlık" temalı resim sergisi
        Ünye'de öğrencilerden "Sağlık" temalı resim sergisi