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        Ordu'da kamyonlar çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

        ORDU'nun Akkuş ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden Adem Ateş (33), hayatını kaybetti, Orhan Aktaş ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:00
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        Ordu'da kamyonlar çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        ORDU’nun Akkuş ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden Adem Ateş (33), hayatını kaybetti, Orhan Aktaş ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Ateş kontrolündeki 52 ADM 056 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Orhan Aktaş’ın kullandığı 60 ACN 021 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Aktaş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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