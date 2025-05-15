Ordu'da kamyonlar çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Ateş kontrolündeki 52 ADM 056 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Orhan Aktaş’ın kullandığı 60 ACN 021 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Aktaş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ORDU’nun Akkuş ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden Adem Ateş (33), hayatını kaybetti, Orhan Aktaş ise yaralandı.

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