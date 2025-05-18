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        Ordu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

        ORDU'da, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:55
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        Ordu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
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        ORDU’da, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon olan Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

        Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla 25’inci Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’ın şampiyonluğu, Ordu'da da kutlandı. Kentin işlek caddelerinde yüzlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlanırken, çok sayıda taraftar da araçlarıyla Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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