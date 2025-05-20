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        SoloTürk'ten 'Mayıs Yedisi'nde Ordu semalarında gösteri

        ORDU'da bahardan yaza geçişin sembolü olan 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:45
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        SoloTürk'ten 'Mayıs Yedisi'nde Ordu semalarında gösteri
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        ORDU’da bahardan yaza geçişin sembolü olan ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yaptı.

        Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SoloTürk, Perşembe ilçesinde bahardan yaza geçişin kutlandığı ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SoloTürk’ün Ordu semalarındaki uçuşu, etkinliğe katılanlar tarafından heyecan ve beğeni ile izlendi. Uçuşu izlemek için sahil kesimlerine gelen çok sayıda vatandaş, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, akrobatik hareketlerin ardından tamamlandı. Programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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