Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı (2)

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) cenazesi, bugün Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve okul arkadaşları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve çok sayıda kişi katıldı.

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