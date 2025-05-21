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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı (2)

        LİSELİORHAN TOPRAĞA VERİLDİOrdu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) cenazesi, bugün Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:25
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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı (2)
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        LİSELİORHAN TOPRAĞA VERİLDİ

        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) cenazesi, bugün Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve okul arkadaşları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve çok sayıda kişi katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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