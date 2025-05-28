Devrilen patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Atalar'ın kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Halil İbrahim Atalar ile yanındaki eşi Nilgün Atalar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Atalar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilgün Atalar’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ORDU'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Atalar (77) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Nilgün Atalar (66) ise yaralandı.

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