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        Devrilen patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        ORDU'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Atalar (77) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Nilgün Atalar (66) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:20
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        Devrilen patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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        ORDU'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Atalar (77) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Nilgün Atalar (66) ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Atalar'ın kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Halil İbrahim Atalar ile yanındaki eşi Nilgün Atalar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Atalar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilgün Atalar’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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