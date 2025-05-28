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        TIR'ın devrildiği kazada şoförün sol kolu koptu

        ORDU'nun Ünye ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Kenan Katip'in (53) sol kolu koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:44
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        TIR'ın devrildiği kazada şoförün sol kolu koptu
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        ORDU'nun Ünye ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Kenan Katip'in (53) sol kolu koptu. Katip, kaza yerinde bulunan kopan kolu ile birlikte hastaneye götürüldü.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Ordu-Samsun kara yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Rize'den İstanbul'a çay taşıyan Kenan Katip'in kullandığı 53 ADR 474 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan Katip, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Katip, kopan sol kolu ile birlikte Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Katip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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