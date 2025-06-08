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        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:55 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:00
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        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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        ORDU’nun Altınordu ilçesinde E.K.’nın (68) evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Olay, 4 Haziran’da Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici aletle vurularak öldürüldü. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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