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        Fatsa'da sağanak, su baskınına neden oldu

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:40
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        Fatsa'da sağanak, su baskınına neden oldu
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        ORDU’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskınları yaşandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Fatsa’da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.

        Meteorolojiden yapılan uyarıda ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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