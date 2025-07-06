HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Taleplerimizi lütfen dikkate alın

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz" dedi.

Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen ‘HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün arzu ettikleri gibi şu ana kadar gerçekleşmediğini belirtti. Arslan, “600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlası HAK-İŞ sendikalarının üyesi. Dolayısıyla kamu çalışanlarının, bu kamu çerçeve protokolünde beklentileri çok yüksek. 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 çıktı. Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor. Ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev yapılması söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde yüksek hakem kurulu söz konusu olabilir” diye konuştu.